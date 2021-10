Amici 21 | Lorella Cuccarini tiene ancora in sospeso Flaza

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Nel corso della puntata pomeridiana di21 andata in onda ieri, domenica 17 ottobre 2021, si è tornati a parlare in merito alle questioni disciplinari. Dopo che il cantante Inder è stato eliminato dalla scuola dalla sua professoressa Anna Pettinelli, il destino direstaappeso a un filo. Per il momento però la cantante continua a far parte degli allievi della scuola di canto e ballo più famosa d'Italia in quanto la sua professoressaha deciso di non eliminarla. Nonostante questo comunque la coach continua a mantenere la maglia sospesa alla giovane nella speranza che lei possa comprendere i suoi errori.decide di non eliminareLa professoressa...

È da poco terminata un'latra puntata della nuova edizione di Amici, che ha visto gli allievi della scuola di canto giudicati da Ermal Meta. Flaza, nel frattempo, continua a essere sospesa.L'ultima puntata di Amici21, come i fan ben sanno, non è andata in onda per intero. Gli allievi, i prof, il team e Maria De Filippi – mercoledì scorso – erano in studio per registrare la puntata di do ...