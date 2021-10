Tu Sì Que Vales, Sabrina Ferilli svuota una bottiglia d’acqua in testa a Maria De Filippi: “La regina è bagnata”. Lei reagisce così (Di domenica 17 ottobre 2021) Puntata bagnata, puntata fortunata? Di questo, “Tu Sì Que Vales” non ne ha proprio bisogno visti gli ottimi ascolti e l’affezione da parte del pubblico da casa. L’acqua, in questo caso invece, è il pretesto per sancire il grande legame che c’è tra due protagoniste della fortunata trasmissione: Maria De Filippi da una parte e Sabrina Ferilli dall’altra. Andiamo con ordine. Nella puntata del programma del sabato sera di Canale 5 e trasmessa il 16 ottobre, la De Filippi è stata vittima di un gavettone. L’attrice romana chiama Maria, invitandola a raggiungere la sua postazione sulla poltrona: “Ti posso dire una cosa?“. “Cosa devi dirmi? Hai il microfono”, risponde con sospetto. Ma la Ferilli continua ad insistere: “Vieni qui, vieni qui, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Puntata, puntata fortunata? Di questo, “Tu Sì Que” non ne ha proprio bisogno visti gli ottimi ascolti e l’affezione da parte del pubblico da casa. L’acqua, in questo caso invece, è il pretesto per sancire il grande legame che c’è tra due protagoniste della fortunata trasmissione:Deda una parte edall’altra. Andiamo con ordine. Nella puntata del programma del sabato sera di Canale 5 e trasmessa il 16 ottobre, la Deè stata vittima di un gavettone. L’attrice romana chiama, invitandola a raggiungere la sua postazione sulla poltrona: “Ti posso dire una cosa?“. “Cosa devi dirmi? Hai il microfono”, risponde con sospetto. Ma lacontinua ad insistere: “Vieni qui, vieni qui, ...

