Trieste, dopo il comunicato che annunciava la fine delle proteste, il presidio non si ferma (Di domenica 17 ottobre 2021) Dietrofront del Coordinamento dei portuali triestini che, dopo il comunicato diffuso sabato serata, confermato dalla conferenza stampa tenuta dal leader Stefano Puzzer, è tornato sulla propria decisione sostenendo in un breve messaggio sui profili social che “il presidio continua e non si molla” Vi chiedo scusa, riscriveremo il comunicato. Il presidio va avanti”. Lo ha detto Stefano Puzzer, il portavoce del CLPT, parlando ai no green pass rimasti davanti al molo 4 del porto di Trieste. I lavoratori del porto stanno decidendo chi trascorrerà la notte in presidio al varco 4 dopo che Puzzer ha fatto retromarcia con la ripresa della protesta. Si è levato anche il coro ‘leitmotiv’ “la gente come noi non molla mai”. Leggi su udine20 (Di domenica 17 ottobre 2021) Dietrofront del Coordinamento dei portuali triestini che,ildiffuso sabato serata, conto dalla conferenza stampa tenuta dal leader Stefano Puzzer, è tornato sulla propria decisione sostenendo in un breve messaggio sui profili social che “ilcontinua e non si molla” Vi chiedo scusa, riscriveremo il. Ilva avanti”. Lo ha detto Stefano Puzzer, il portavoce del CLPT, parlando ai no green pass rimasti davanti al molo 4 del porto di. I lavoratori del porto stanno decidendo chi trascorrerà la notte inal varco 4che Puzzer ha fatto retromarcia con la ripresa della protesta. Si è levato anche il coro ‘leitmotiv’ “la gente come noi non molla mai”.

Advertising

CarloVerdelli : Dopo 6 milioni di morti. Cappellone con maglia nera a Bologna: “Liliana Segre deve sparire”. Dopo 131 mila morti. P… - repubblica : No Green Pass a Trieste, dopo due giorni di protesta i portuali tornano al lavoro. 'Vinta la battaglia - Open_gol : Il portavoce del sindacato Clpt duramente criticato dai No vax dopo l'annuncio della fine del blocco: «Vi chiedo sc… - marisaconfaloni : RT @byoblu: AGGIORNAMENTO: dopo il comunicato dei portuali di Trieste in cui annunciavano il ritorno al lavoro da domani, il coordinamento… - paolo_ortenzi : RT @m_maunakea: Questa era Piazza Unità d’Italia il 5 ottobre 1954. Dopo 9 anni di amministrazione militare la gente festeggiò la liberazio… -