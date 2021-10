Sistema MillionDay di 15 numeri a garanzia del 3 valido dal 18-10-2021

(Di domenica 17 ottobre 2021) Ilproposto mette in gioco 15e sviluppa 15 cinquine aminima dei 3 punti. Ildal 18 Ottobreper 7 colpi di gioco Tipo: Condizionato / ridottoselezionati: 15 Pronostico: 3.4.18.31.34.41.42.43.44.46.47.48.49.51.52.53: 1 Tre (se estratti 3 di 5selezionati) Colonne sviluppo integrale: 3003 Colonne: ...

Ultime Notizie dalla rete : Sistema MillionDay

In alternativa sarà possibile seguire l'estrazione in diretta su www..it, App Lotto e ... in questo caso è possibile scegliere da sei a nove numeri ed è necessario scegliere tra...Ogni sera si tiene un nuovo sorteggiodi Lottomatica. Il nuovo gioco del concessionario ... Infatti i numeri vincenti vengono sorteggiati da uninformatico automatizzato. Si tratta di ...Numeri vincenti Million Day, l’estrazione dei numeri vincenti di mercoledì 13 ottobre 2021: oggi sarà il giorno della vincita milionaria al Million Day?