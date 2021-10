Napoli, riscatto Anguissa: contatto con l’agente è in Campania (Di domenica 17 ottobre 2021) Il Napoli vuole il riscatto di Frank Anguissa giocatore di proprietà del Fulham, il suo agente è stato avvistato nel capoluogo campano. A riportare la notizia è Corriere dello Sport. Il calciatore è fondamentale per il gioco di Luciano Spalletti. Da quando è entrato in campo in Napoli-Juventus non più uscito dal rettangolo di gioco. In quel momento gli azzurri erano in emergenza a centrocampo, Spalletti dovette dare fiducia ad Anguissa arrivato da pochissimo in azzurro. Ora che Demme e Lobotka hanno recuperato il centrocampista africano resta comunque titolare al fianco di Fabian Ruiz. Il Napoli cerca il riscatto di Anguissa e sta dialogando con il suo agente, arrivato in Italia. Corriere dello Sport scrive: “Calcio e poi mercato. Con vista sul futuro: ... Leggi su napolipiu (Di domenica 17 ottobre 2021) Ilvuole ildi Frankgiocatore di proprietà del Fulham, il suo agente è stato avvistato nel capoluogo campano. A riportare la notizia è Corriere dello Sport. Il calciatore è fondamentale per il gioco di Luciano Spalletti. Da quando è entrato in campo in-Juventus non più uscito dal rettangolo di gioco. In quel momento gli azzurri erano in emergenza a centrocampo, Spalletti dovette dare fiducia adarrivato da pochissimo in azzurro. Ora che Demme e Lobotka hanno recuperato il centrocampista africano resta comunque titolare al fianco di Fabian Ruiz. Ilcerca ildie sta dialogando con il suo agente, arrivato in Italia. Corriere dello Sport scrive: “Calcio e poi mercato. Con vista sul futuro: ...

