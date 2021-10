LIVE Motocross, GP Spagna MXGP in DIRETTA: Herlings comanda gara-1, 4° Cairoli (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7? – Il sorpasso di Gajser si compiete, lo sloveno approfitta in maniera perfetta della trazione della sua Honda per prendersi la piazza d’onore. Ora Prado dovrà guardarsi da un Cairoli che sta girando molto forte. 8? – Herlings va via con grande agio, con un margine su prado di oltre 2?, mentre Prado respira un po’ nel confronto con Gajser più distante ora. Cairoli girando sull’1’52?669 prova ad avvicinarsi ed è soli 2?051 da Gajser. 10? – Prado in grandissima difficoltà dal punto di vista fisico e Gajser lo tallna ad ogni cuva, mentre Cairoli prova ad approfittarne, distante 3?796 dai duellanti. 11? – Herlings SCATENATO! Si inventa un super sorpasso ai danni di Prado nell’ultimo settore e si porta al comando. Gajser si ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7? – Il sorpasso di Gajser si compiete, lo sloveno approfitta in maniera perfetta della trazione della sua Honda per prendersi la piazza d’onore. Ora Prado dovrà guardarsi da unche sta girando molto forte. 8? –va via con grande agio, con un margine su prado di oltre 2?, mentre Prado respira un po’ nel confronto con Gajser più distante ora.girando sull’1’52?669 prova ad avvicinarsi ed è soli 2?051 da Gajser. 10? – Prado in grandissima difficoltà dal punto di vista fisico e Gajser lo tallna ad ogni cuva, mentreprova ad approfittarne, distante 3?796 dai duellanti. 11? –SCATENATO! Si inventa un super sorpasso ai danni di Prado nell’ultimo settore e si porta al comando. Gajser si ...

OA_Sport : LIVE - Seguite con noi la #DIRETTA di #gara2 in Spagna: Cairoli deve risalire, Febvre osservato speciale dopo il tr… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Spagna MXGP in DIRETTA: Prado in fuga nella prima manche 7° Cairoli - #Motocross #Spagna… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Spagna MXGP in DIRETTA: Tony Cairoli punta al podio gara-1 alle 13.15 - #Motocross #Spagna… - corsedimoto : ORARI TV MOTOCROSS - Il mondiale Motocross fa tappa sul tracciato di Arroyomolinos, in Spagna. Ecco gli orari TV e… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Spagna MXGP in DIRETTA: Tony Cairoli arbitro del Mondiale. Orari e programma - #Motocross #Spagna… -