Lecco, denunciati una 23enne e due giovani di 18 e 22 anni: "Hanno picchiato una donna che si lamentava per gli schiamazzi"

Una ragazza di 23 anni e due giovani di 18 e 22 anni sono stati denunciati per lesioni dai carabinieri di Lecco: secondo quanto emerso dalle testimonianze e dai filmati delle telecamere di videosorveglianza, sarebbero stati loro a massacrare di botte la donna di 55 anni che gli aveva chiesto di fare meno rumore, vista l'ora tarda. I fatti sono successi la sera del 6 ottobre, nell'atrio del caseggiato dove risiede la signora e ora, come riferisce il Corriere della Sera, sono scattati i provvedimenti per gli autori del pestaggio: i tre giovani erano lì con gli amici, tra cui un'altra ragazza e un minorenne, quando la donna era intervenuta per chiedere loro di smettere di fare schiamazzi. Ne era nata una discussione ...

