Inter "d'Arabia", il silenzio di Zhang? Ecco cosa c'è dietro e perché da noi fa rumore (Di domenica 17 ottobre 2021) L'estrema circospezione comunicativa e la ritrosia nell'apparire dei cinesi sono dati storicamente assodati, specialmente se trattasi di immigrati in terra straniera. Il titolo del libro "I cinesi non muoiono mai" (Chiarelettere, 2008) estremizzava provocatoriamente il concetto, andando alla scoperta della comunità «più tranquilla, più dinamica, ma meno conosciuta» d'Italia. Abbiamo capito che di questa estrema discrezione si sta facendo esempio la famiglia Zhang, proprietaria dell'Inter che in questa settimana è stata al centro di indiscrezioni, voci e perfino accuse pesanti per nulla velate. In ordine. Lo scorso mercoledì Libero pubblica la notizia che emissari del fondo sovrano dell'Arabia Saudita, Pif (Public Investment Fund), sono arrivati in città a metà settembre per trattare l'acquisto del club nerazzurro: si sta ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) L'estrema circospezione comunicativa e la ritrosia nell'apparire dei cinesi sono dati storicamente assodati, specialmente se trattasi di immigrati in terra straniera. Il titolo del libro "I cinesi non muoiono mai" (Chiarelettere, 2008) estremizzava provocatoriamente il concetto, andando alla scoperta della comunità «più tranquilla, più dinamica, ma meno conosciuta» d'Italia. Abbiamo capito che di questa estrema discrezione si sta facendo esempio la famiglia, proprietaria dell'che in questa settimana è stata al centro di indiscrezioni, voci e perfino accuse pesanti per nulla velate. In ordine. Lo scorso mercoledì Libero pubblica la notizia che emissari del fondo sovrano dell'Saudita, Pif (Public Investment Fund), sono arrivati in città a metà settembre per trattare l'acquisto del club nerazzurro: si sta ...

Advertising

ParliamoDiNews : Inter `d`Arabia`, il silenzio di Zhang? Ecco cosa c`è dietro e perché da noi fa rumore – Libero Quotidiano #inter… - mazzettam : RT @Ste_Mazzu: 'Il Newcastle? Non ci possono essere opinioni discordanti sulla questione dei diritti umani in Arabia Saudita' @Inter, ascol… - ClaudioAgos : RT @mike_fusco: 9 scudetti consecutivi e abbiamo giocato le Supercoppe tra Roma, Pechino, Dubai, Giacarta, Kinshasa, Antananaribo, Katmandu… - LucaLyon81 : @mike_fusco Io ho letto che entrambe sia la Juventus che l'Inter vorrebbero giocare in Arabia per il motivo economi… - PicchioDaniele : RT @mike_fusco: 9 scudetti consecutivi e abbiamo giocato le Supercoppe tra Roma, Pechino, Dubai, Giacarta, Kinshasa, Antananaribo, Katmandu… -