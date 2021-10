I premi del Trailers FilmFest 2021 (Di domenica 17 ottobre 2021) MILANO – 13/15 OTTOBRE 202119° edizione Si è tenuta a Milano, presso l’Anteo – Palazzo del Cinema la diciannovesima edizione del Trailers FilmFest, a ingresso gratuito e previa presentazione del Green Pass. Diretto da Stefania Bianchi e presentato dalla giornalista e presentatrice Martina Riva, il festival ha come sempre reso protagonisti i migliori trailer cinematografici della stagione, le locandine dei film, i pitch trailer e i booktrailer. Un festival dal format originale e con una forte vocazione a sperimentare ed esplorare nuovi stili e nuovi linguaggi ed è riconosciuto come il più importante evento di settore per fare il punto su dove siamo, come ci stiamo evolvendo e quali saranno i modelli futuri della comunicazione e promozione culturale. Il concorso dei migliori Trailers, vero protagonista del ... Leggi su romadailynews (Di domenica 17 ottobre 2021) MILANO – 13/15 OTTOBRE19° edizione Si è tenuta a Milano, presso l’Anteo – Palazzo del Cinema la diciannovesima edizione del, a ingresso gratuito e previa presentazione del Green Pass. Diretto da Stefania Bianchi e presentato dalla giornalista e presentatrice Martina Riva, il festival ha come sempre reso protagonisti i migliori trailer cinematografici della stagione, le locandine dei film, i pitch trailer e i booktrailer. Un festival dal format originale e con una forte vocazione a sperimentare ed esplorare nuovi stili e nuovi linguaggi ed è riconosciuto come il più importante evento di settore per fare il punto su dove siamo, come ci stiamo evolvendo e quali saranno i modelli futuri della comunicazione e promozione culturale. Il concorso dei migliori, vero protagonista del ...

Advertising

SkySportF1 : ULTIM'ORA FORMULA 1 UFFICIALE IL CALENDARIO DEL 2022 23 GRAN PREMI CON LE NOVITÀ IMOLA E MIAMI ITALIA CON DUE GP: I… - AliceMell5 : @Biancanevermind I premi con l'aggiunta del contributo sono una presa per i fondelli! - edn__ : RT @etherea_etherea: @angelo38305960 Non sono premi dati a caso ...li danno ai servi del sistema - etherea_etherea : @angelo38305960 Non sono premi dati a caso ...li danno ai servi del sistema - cinquewit : CinqueW News: Eni Award 2020: i premi alla ricerca scientifica e... -