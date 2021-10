Corsport: gioca Ospina, anche per Spalletti è lui il titolare (Di domenica 17 ottobre 2021) È Ospina il portiere titolare del Napoli. Al di là delle frasi di rito, delle dichiarazione improntate alla diplomazia, la realtà è ormai inequivocabile. Ospina ha scalzato Meret anche nelle gerarchie di Spalletti (come avvenne già per Gattuso). Lo evidenzia il Corriere dello Sport. Spalletti ha compiuto le sue scelte e non lo ha fatto in base alla presunta stanchezza dovuta ai voli transoceanici. Altrimenti avrebbe giocato Meret. Spalletti ha scelto anche Politano titolare al posto di Lozano. In questo caso, però, potrebbero incidere le fatiche della Nazionale visto che Politano non gioca con l’Italia mentre el Chucky è protagonista col Messico. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 ottobre 2021) Èil portieredel Napoli. Al di là delle frasi di rito, delle dichiarazione improntate alla diplomazia, la realtà è ormai inequivocabile.ha scalzato Meretnelle gerarchie di(come avvenne già per Gattuso). Lo evidenzia il Corriere dello Sport.ha compiuto le sue scelte e non lo ha fatto in base alla presunta stzza dovuta ai voli transoceanici. Altrimenti avrebbeto Meret.ha sceltoPolitanoal posto di Lozano. In questo caso, però, potrebbero incidere le fatiche della Nazionale visto che Politano noncon l’Italia mentre el Chucky è protagonista col Messico. L'articolo ilNapolista.

