Calcio | D' aversa ' Approccio Samp sbagliato | troppi errori in avvio'

(Di domenica 17 ottobre 2021) Il tecnico blucerchiato è amareggiato per iCAGLIARI - "C'è rabbia non solo da parte mia, ma da tutti i ragazzi. La partita era troppo importante e andava affrontata curando ogni minimo ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio aversa

Analizza così il tecnico della Sampdoria, Roberto D', il match perso dai suoi in casa del Cagliari. "Oggi abbiamo fatto troppi errori che hanno compromesso il risultato finale. Sono più i ...Primo tempo Mazzarri e D'si schierano a specchio con il 4 - 4 - 2. Joao Pedro e Keita compongono il tandem offensivo del Cagliari, mentre dall'altra parte c'è la coppia Quagliarella - ...Il tecnico: "Dobbiamo approcciare con più determinazione le partite, non aspettare di prendere uno schiaffo per svegliarci" ...La Sampdoria cade a Cagliari, ma D'Aversa non ci sta: è mancata la cattiveria, però su Caputo nel finale c'era rigore. Le parole del mister ...