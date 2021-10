Basket, Serie A 2021/2022: dominio Olimpia: Venezia sconfitta 93-68 (Di domenica 17 ottobre 2021) E’ dominio AX Armani Exchange Milano nel match del Mediolanum Forum contro l’Umana Reyer Venezia, valido per la quarta giornata della Serie A 2021/2022. Mitoglou il miglior realizzatore della sfida con 18 punti messi a segno, seguito dai compagni Delaney e Shields (14) e da Sanders (14). LA PARTITA – Tripla di Shields e tripla di Ricci in apertura di match (6-0). Watt primo marcatore per Venezia (8-2), ma ancora Shields e Delaney allungano sull’11-2. Milano chiude il primo quarto sul 20-10, e all’inizio della seconda frazione mette a segno sette punti consecutivi portandosi sul 27-10. Niente da fare per gli ospiti, che non riescono ad accorciare le distanze trovandosi addirittura sotto di ventiquattro punti sul 46-22 e andando all’intervallo sul 46-25. Shields apre il terzo quarto con ... Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) E’AX Armani Exchange Milano nel match del Mediolanum Forum contro l’Umana Reyer, valido per la quarta giornata della. Mitoglou il miglior realizzatore della sfida con 18 punti messi a segno, seguito dai compagni Delaney e Shields (14) e da Sanders (14). LA PARTITA – Tripla di Shields e tripla di Ricci in apertura di match (6-0). Watt primo marcatore per(8-2), ma ancora Shields e Delaney allungano sull’11-2. Milano chiude il primo quarto sul 20-10, e all’inizio della seconda frazione mette a segno sette punti consecutivi portandosi sul 27-10. Niente da fare per gli ospiti, che non riescono ad accorciare le distanze trovandosi addirittura sotto di ventiquattro punti sul 46-22 e andando all’intervallo sul 46-25. Shields apre il terzo quarto con ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie Basket in lutto: un 32enne muore in campo in Serie C Aveva mosso i primi passi nel Basket Empedocle, debuttando in prima squadra nel 2008, sempre in Serie C dove la passione e la voglia vengono prima del talento. È la categoria in cui ha sempre giocato,...

Malore a giocatore Fortitudo Messina, muore in ospedale a Reggio Calabria Un giocatore di basket, Haitem Jabeur Fathallah, di 32 anni, in forza alla Fortitudo Messina, é morto nell'ospedale ... valido per il campionato di Serie C Gold. Fathallah, mentre era impegnato in una ...

Tragedia sul campo da basket, morto cestista empedoclino militando prima nella Basket School e successivamente nella Fortitudo Messina. Il dramma del cestista Haitem Jabeur Fathallah, morto a 32 anni a Reggio Calabria dopo un malore che lo ha colpito in ...

