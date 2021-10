Auto restomod | quando il classico incontra l’hi-tech

Advertising

Largus_auto : Un V6 biturbo pour cette Alfa Giulia restomod. - Luca_Zunino : RT @corriere_motori: La compagnia svizzera con sede a Coldrerio (Canton Ticino) partendo da una Testarossa Monospecchio e Monodado ha reali… - corriere_motori : La compagnia svizzera con sede a Coldrerio (Canton Ticino) partendo da una Testarossa Monospecchio e Monodado ha re… - AUTOilmensile : #Lunaz, restomod elettrico da 1 milione su Aston Martin DB6 -

Ultime Notizie dalla rete : Auto restomod

Quattroruote

Macché green pass: se c'è un argomento con cui si rischia il blocco della conversazione con gli appassionati diclassiche è il. L'acronimo anglosassone di restoration (restauro) e modification (modifica) è il vero tema scottante degli ultimi tempi fra i "car guys". Specie da quando è entrata in ..."Era già cominciata l'epoca della trazione integrale ma la 037, a trazione posteriore, è l'da ... Lancia Lancia Stratos: ecco undigitale su base Lamborghini Lo stesso designer ha creato ...Nei primi nove mesi di quest’anno sono state vendute in Italia 47 mila 52 auto elettriche, senza contare le ibride. È un incremento a tre cifre, del 168%, sullo stesso periodo dell’anno precedente. Lo ...Il restauro di vecchi modelli costituisce una tendenza sempre più in voga negli ultimi tempi: andiamo a scoprire più nel dettaglio, con otto esempi, in cosa consiste e quali vantaggi offre ...