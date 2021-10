Uomini e Donne gossip, Riccardo Guarnieri torna a parlare di Ida Platano: i consigli per la dama (Di sabato 16 ottobre 2021) Dopo lunghi mesi di silenzio Riccardo Guarnieri è tornato a parlare della ex Ida Platano. I due hanno avuto una storia di alti e bassi dopo essersi conosciuti ad Uomini e Donne, arrivando ad una sofferta rottura. Riccardo ha confessato di immedesimarsi in Marcello Messina, per il quale la dama ha riservato solo parole di astio; pertanto le consiglia si “Non commettere gli stessi errori del passato”. Riuscirà Ida a far tesoro di questo suggerimento? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne News, Le parole di Joele dopo l’eliminazione: “Mi hanno trattato così per gli ascolti” L’ex tronista rende nota la sua versione dei fatti dopo la messa in onda della ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 16 ottobre 2021) Dopo lunghi mesi di silenzioto adella ex Ida. I due hanno avuto una storia di alti e bassi dopo essersi conosciuti ad, arrivando ad una sofferta rottura.ha confessato di immedesimarsi in Marcello Messina, per il quale laha riservato solo parole di astio; pertanto lea si “Non commettere gli stessi errori del passato”. Riuscirà Ida a far tesoro di questo suggerimento? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…News, Le parole di Joele dopo l’eliminazione: “Mi hanno trattato così per gli ascolti” L’ex tronista rende nota la sua versione dei fatti dopo la messa in onda della ...

