Tu Si Que Vales 2021 | Romeo Le Formidable | ventriloquo video e gallery

Advertising

herlobster_ : Io una sera non guardo tu si que vales e succedono queste cose - ahcomeseibella_ : RT @middleagewome: Dimmi che è iniziato tu si que vales senza dirmi che è iniziato tu si que vales #deferilli - Angela11215675 : Giulia è dietro le quinte adesso di tu si que vales #amemici20 - FetusNiall93 : anche questo sabato sera passato sul divano a giardare tu si que vales???? - plowiue : io vivo per questo ogni sabato guardando tu si que vales #tusiquevales -

Ultime Notizie dalla rete : Que Vales

Nuovo appuntamento con Tu si. La puntata del 16 ottobre inizia con due acrobati che camminano a testa in giù, con grande stupore di tutti. Siparietti comici a parte, a volte sul palco di Tu siarriva anche del ...Per questa nuova avventura, la padrona di casa ha scelto un cast 'stellare' e ha inserito qualche novità in un format già vincente che, però, si dovrà scontrare con il popolare 'Tu si' di ...Puntata ricca quella in onda a Tu sì que vales dove, in seguito all’esibizione dei due illusionisti a testa in giù che ha sconvolto positivamente i giudici, è arrivata la volta di un maestro di una ...A Tu sì que vales, Teo Mammucari ha preso a calci nei testicoli un concorrente. Kirby Roy, un maestro di jujitsu, intendeva dimostrare di essere in grado di incassare colpi anche nelle parti più delic ...