Tu Si Que Vales 2021 | Andrea De Santis schiaccia le noci con la testa video e gallery

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 16 ottobre 2021) La quinta puntata di Tu Si Quedi stasera, 16 ottobre, ci ha mostrato anche l’esibizione diDe, rider milanese 36enne che ha proposto un’esibizione in cui hato lecon la. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Per lui, quattro Vale. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione diDenella puntata di Tu Si Quedi stasera.Dea Tu sì que ...