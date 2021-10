Roma, vede i Carabinieri e tenta la fuga: in casa nascondeva 12 kg di fumo e un fucile (Di sabato 16 ottobre 2021) Stava parlando con una donna in macchina quando, nel vedere la pattuglia dei Carabinieri in transito sul viale di Valle Aurelia, è sceso frettolosamente e si è diretto a passo spedito verso il portone d’ingresso di un condominio. La scena ha insospettito non poco i militari che hanno così deciso di avvicinarsi e fermare l’uomo per un controllo. Sin da subito il soggetto – un Romano di 43 anni – si è posto in un atteggiamento nervoso nei confronti dei militari, tanto da spingerli ad effettuare una perquisizione nel suo appartamento. Valle Aurelia: 12 kg di hashish e un fucile a pompa nascosti in casa Saliti in casa del 43enne – già noto alle forze dell’ordine – con l’ausilio dei colleghi della Cinofili di Santa Maria di Galeria i militari hanno rinvenuto e sequestrato circa 12kg di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 ottobre 2021) Stava parlando con una donna in macchina quando, nelre la pattuglia deiin transito sul viale di Valle Aurelia, è sceso frettolosamente e si è diretto a passo spedito verso il portone d’ingresso di un condominio. La scena ha insospettito non poco i militari che hanno così deciso di avvicinarsi e fermare l’uomo per un controllo. Sin da subito il soggetto – unno di 43 anni – si è posto in un atteggiamento nervoso nei confronti dei militari, tanto da spingerli ad effettuare una perquisizione nel suo appartamento. Valle Aurelia: 12 kg di hashish e una pompa nascosti inSaliti indel 43enne – già noto alle forze dell’ordine – con l’ausilio dei colleghi della Cinofili di Santa Maria di Galeria i militari hanno rinvenuto e sequestrato circa 12kg di ...

