LIVE – Moviola Lazio-Inter | tutti gli episodi dubbi | arbitra Irrati

Leggi su sportface

(Di sabato 16 ottobre 2021) La direttadelladi, match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2021/2022. La direzione della sfida è stata affidata a Massimiliano, assistito da Perrotti e Palermo. Manganiello è il quarto uomo, mentre il Var è affidato a Mazzoleni e Preti. Una partita fondamentale per i piani alti della classifica, sarà importante per il fischietto non commettere errori. AGGIORNA LA DIRETTA 9? –vento di Felipe Anderson in ritardo su Bastoni,fischia fallo ma decide di non estrarre il giallo: una scelta che appare giusta 1? – Inizia il match dell’Olimpico:dà il via alla partita SportFace.