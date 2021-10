I “No Green pass” insultano Liliana Segre: “Vergognosa, dovrebbe sparire” (Di sabato 16 ottobre 2021) Nel mirino di alcuni cittadini che manifestano contro l’obbligo del Green pass c’è anche Liliana Segre. La senatrice è stata insultata a Bologna, nel corso di una protesta andata in scena venerdì 15 ottobre. Immediate le reazioni della politica. No Green pass, insulti a Liliana Segre Venerdì 15 ottobre, a Bologna, è andata in scena una manifestazione contro l’obbligo del Green pass per tutti i lavoratori. “Una donna che ricopre un seggio che non dovrebbe avere perché porta vergogna alla sua storia, e che è Liliana Segre, che dovrebbe sparire da dove è“, ha detto uno dei manifestanti che ha preso la parola al megafono, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 ottobre 2021) Nel mirino di alcuni cittadini che manifestano contro l’obbligo delc’è anche. La senatrice è stata insultata a Bologna, nel corso di una protesta andata in scena venerdì 15 ottobre. Immediate le reazioni della politica. No, insulti aVenerdì 15 ottobre, a Bologna, è andata in scena una manifestazione contro l’obbligo delper tutti i lavoratori. “Una donna che ricopre un seggio che nonavere perché porta vergogna alla sua storia, e che è, cheda dove è“, ha detto uno dei manifestanti che ha preso la parola al megafono, ...

