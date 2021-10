Grande Fratello Vip, angoscia nella notte: “Una donna sta urlando. Chiudete tutto, è pericoloso” (Di sabato 16 ottobre 2021) Paura nella Casa del Grande Fratello Vip6. Stando a quanto riportato da Leggo, nella notte tra il 14 e il 15 ottobre, Clarissa Selassié è stata svegliate da una donna che, a suo dire, stava urlando. La Princess, terrorizzata: “Sento le urla di una donna! C’è qualcuno sveglio? Ragazzi?”, ha detto agitata ai compagni. Erano le 3 e mezza di notte, tutti dormivano. “Non sto scherzando. Sono urla forti, forti. Non stavo sognando, sono sveglia”, ha incalzato ancora rivolgendosi a Gianmaria Antinolfi, che nel mentre aveva aperto gli occhi. Intanto anche altri concorrenti si erano svegliati visibilmente preoccupati, tanto che Clarissa ha chiesto ad Antinolfi di bloccare la porta: “Chiudetela, mettete il sigillo. Qui è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) PauraCasa delVip6. Stando a quanto riportato da Leggo,tra il 14 e il 15 ottobre, Clarissa Selassié è stata svegliate da unache, a suo dire, stava. La Princess, terrorizzata: “Sento le urla di una! C’è qualcuno sveglio? Ragazzi?”, ha detto agitata ai compagni. Erano le 3 e mezza di, tutti dormivano. “Non sto scherzando. Sono urla forti, forti. Non stavo sognando, sono sveglia”, ha incalzato ancora rivolgendosi a Gianmaria Antinolfi, che nel mentre aveva aperto gli occhi. Intanto anche altri concorrenti si erano svegliati visibilmente preoccupati, tanto che Clarissa ha chiesto ad Antinolfi di bloccare la porta: “la, mettete il sigillo. Qui è ...

