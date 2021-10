Da Meloni menzogne su Lamorgese per polemizzare con Salvini

Advertising

globalistIT : - AlbertPincherle : @danieledv79 Mi vergogno solo di pensare che c'è gente che crede alle menzogne quotidiane di Renzi, Salvini e Meloni. Nient'altro. - tony_colombia : @AlessiaMorani @GuidoCrosetto Colpa della Meloni ? ma cosa sta dicendo ? la Meloni dice solo la verità cosa che per… - Carbonio13 : RT @lucianocapone: Falsità sul green pass, menzogne sul vaccino ai ragazzi, bugie sui modelli esteri. Non si sa se la Meloni sia più ignora… - GramsciAG : RT @lucianocapone: Falsità sul green pass, menzogne sul vaccino ai ragazzi, bugie sui modelli esteri. Non si sa se la Meloni sia più ignora… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni menzogne

Globalist.it

, perché il ragionamento dell'ex missina si basa su una bugia, ossia che sia stata la ... outstream Lo ha scritto su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia. Parole in libertà ...... viene contestato attraverso una campagna fondata sulle. Molte persone credono ciecamente ...non possiamo fare a meno di esprimere il nostro dissenso da ciò che ha affermato Giorgianel ...L'ex missina ed estremista di destra parte con un ragionamento squinternato che si basa però su una falsità: che sia stata la ministra in persona ad autorizzare il corteo di Forza Nuova. Ma le cose no ...Caro direttore, un passo importante per ridurre ancora di più il contagio attraverso la generalizzazione del green pass avviene ...