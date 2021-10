Covid | in Abruzzo vaccinato l' 80 per cento della popolazione

(Di sabato 16 ottobre 2021) Ieri, nel giorno in cui il Green pass è diventato obbligatorio nei luoghi di lavoro, l'ha raggiunto il traguardo dell'80% di copertura vaccinale. Il dato, in base all'aggiornamento del ...

abruzzoweb : COVID: L’ABRUZZO RAGGIUNGE QUOTA 80% DEI VACCINATI.42 CASI, MORTA 85ENNE NELL’AQUILANO - tgroseto : #Abruzzo, dati covid 15 ottobre, oggi 42 nuovi positivi e 1 decesso - DiEmergenza : EMERGENZA COVID: Abruzzo diventa zona cioccolato (metallizzata). - notiziedabruzzo : #Coronavirus, sono 42 (di età compresa tra 1 e 90 anni) i nuovi casi positivi al #Covid in #Abruzzo - folucar : RT @lucarango88: ??17:45 #Covid_19 #15ottobre (aspettando la #Sicilia...) #VdA 12|3 110 #Lombardia 288|273 #Bolzano 88|35 #Trento 29|23 #V… -

In Abruzzo la platea è composta da 1.188.922 persone over 12. Di queste circa 200mila, di cui la metà in età lavorativa, non hanno ricevuto neppure una dose di vaccino. Per quanto riguarda le singole ...