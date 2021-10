“Cosa si è scoperto sul marito”. Il retroscena choc sull’omicidio suicidio di Montesilvano (Di sabato 16 ottobre 2021) Prima un litigio durato una decina di minuti. Poi le urla che provenivano dalla casa di via Tagliamento a Montesilvano, in provincia di Pescara. Quindi un vicino di casa, Nicola, che lancia l’allarme avvertito dal fratello Marco a sua volta allertato dalle grida. Sul posto arrivano i vigili del fuoco, aprono la porta e davanti ai loro occhi la scena è terribile: una coppia Daniel Stefan Corbos e Cristine Florida Cicio, stesa a terra affiancata da due coltelli. A grandi linee è la dinamica dell’omicidio suicidio che ha sconvolto la comunità della cittadina abruzzese. Moglie e marito di 50 anni, entrambi di origine romena e da 15 anni in Italia, sono stati trovati morti in cucina: a coordinare le attività di indagine il capitano Luca La Verghetta, comandante della compagnia di Montesilvano, affiancato dal capitano ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 16 ottobre 2021) Prima un litigio durato una decina di minuti. Poi le urla che provenivano dalla casa di via Tagliamento a, in provincia di Pescara. Quindi un vicino di casa, Nicola, che lancia l’allarme avvertito dal fratello Marco a sua volta allertato dalle grida. Sul posto arrivano i vigili del fuoco, aprono la porta e davanti ai loro occhi la scena è terribile: una coppia Daniel Stefan Corbos e Cristine Florida Cicio, stesa a terra affiancata da due coltelli. A grandi linee è la dinamica dell’omicidioche ha sconvolto la comunità della cittadina abruzzese. Moglie edi 50 anni, entrambi di origine romena e da 15 anni in Italia, sono stati trovati morti in cucina: a coordinare le attività di indagine il capitano Luca La Verghetta, comandante della compagnia di, affiancato dal capitano ...

