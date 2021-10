Ciclismo: Luca Chirico e Simone Ravanelli investiti mentre si allenavano. Frattura certa per l’uno, sospetta per l’altro (Di sabato 16 ottobre 2021) Seri problemi per l’Androni Giocattoli-Sidermec per il finale di stagione. Luca Chirico e Simone Ravanelli, infatti, sono stati investiti mentre si allenavano nei dintorni di Padova. Si tratta dell’ultimo capitolo di una lunga scia di sfortune che ha colpito il team in questo 2021. Per i due ciclisti inevitabile l’impatto con un’automobile uscita da un distributore di benzina per immettersi verso la strada provinciale. Sbalzati dall’altro lato della carreggiata, Chirico e Ravanelli sono stati trasportati in ospedale ad Abano Terme. I primi esami hanno rilevato una Frattura composta della clavicola destra per Chirico e una sospetta rottura dell’astragalo della caviglia ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021) Seri problemi per l’Androni Giocattoli-Sidermec per il finale di stagione., infatti, sono statisinei dintorni di Padova. Si tratta dell’ultimo capitolo di una lunga scia di sfortune che ha colpito il team in questo 2021. Per i due ciclisti inevitabile l’impatto con un’automobile uscita da un distributore di benzina per immettersi verso la strada provinciale. Sbalzati dallato della carreggiata,sono stati trasportati in ospedale ad Abano Terme. I primi esami hanno rilevato unacomposta della clavicola destra pere unarottura dell’astragalo della caviglia ...

