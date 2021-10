Chi sono i figli di Pippo Baudo, Alessandro e Tiziana (Di sabato 16 ottobre 2021) Ecco chi sono Alessandro e Tiziana, i figli di Pippo Baudo, uno dei quali è nato da un amore proibito tra il popolare presentatore e Mirella Adinolfi. Pippo Baudo, pseudonimo di Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, è nato il 7 giugno del 1936 a Militello in Val di Catania. Alessandro e Tiziana sono i nomi dei suoi due figli, nati da relazioni con due donne diverse a distanza di otto anni l'uno dall'altra. Il conduttore è stato sposato con Angela Lippi, dalla quale ha avuto la figlia Tiziana nel 1970. Mentre, dalla relazione con Mirella Adinolfi ha avuto un figlio, Alessandro, nato nel 1962 e riconosciuto ... Leggi su movieplayer (Di sabato 16 ottobre 2021) Ecco chi, idi, uno dei quali è nato da un amore proibito tra il popolare presentatore e Mirella Adinolfi., pseudonimo di Giuseppe Raimondo Vittorio, è nato il 7 giugno del 1936 a Militello in Val di Catania.i nomi dei suoi due, nati da relazioni con due donne diverse a distanza di otto anni l'uno dall'altra. Il conduttore è stato sposato con Angela Lippi, dalla quale ha avuto lanel 1970. Mentre, dalla relazione con Mirella Adinolfi ha avuto uno,, nato nel 1962 e riconosciuto ...

