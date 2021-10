Calcio | Serie A Sarri ' Sul 2 - 1 l' Inter doveva buttar via la palla'

(Di sabato 16 ottobre 2021) "C'è un regolamento e queste cose si vedono solo in Italia, in Premier non ci sarebbero state proteste" ROMA - "Siamo andati sotto su rigore ma eravamo in partita. Ai ragazzi ho detto che se fossimo ...

OptaPaolo : 1 - Ivan #Perisic é il primo giocatore a segnare almeno un calcio di rigore con il destro e almeno un calcio di rig… - Gazzetta_it : Napoli, rubata la Panda di #Spalletti davanti all'albergo dove vive - sportface2016 : #Roma, tifoso 86enne si presenta a Trigoria: “Ho preparato delle talloniere artigianali così #Abraham potrà giocare… - sportface2016 : #Lazio-#Inter 3-1, #MilinkovicSavic: “Abbiamo vinto, lottato e corso tutti insieme” - tuttosport : #Lazio, #Sarri: '#Dimarco a terra, ma è stata l'#Inter che ha continuato' ???? -

ROMA - " Ci sta che l'arbitro non fischi o che l'avversario non metta fuori la palla , abbiamo perso la testa" . Chiaro, conciso, Inzaghi si arrabbia con i suoi per la mancata gestione della partita e ...ROMA - Un urlo che ancora risuona all'Olimpico quello di Sergej Milinkovic - Savic. Il Sergente ha segnato il gol del 3 - 1 finale contro l'Inter e ha esultato in maniera scatenata. Nel post partita, ...Anche Brahim Diaz positivo al Covid, quindi dentro dal 1' Daniel Maldini che stasera, insieme, presumibilmente, alle prossime due partite, avrà una chance fondamentale per la sua carriera.Teramo Gubbio che finisce 1-1 ha il sapore di un’occasione sprecata per i biancorossi: in vantaggio nel risultato ed anche di un uomo nella ripresa, il ...