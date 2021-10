Ballando con le Stelle classifica prima puntata del 16 ottobre, chi sono gli eliminati e i vincitori di ieri sera (Di domenica 17 ottobre 2021) Ballando con le Stelle classifica prima puntata ... Leggi su spettacoloitaliano (Di domenica 17 ottobre 2021)con le...

Advertising

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @SabrinaSalerno e @samuel_peron vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - RaiUno : Siete pronti a ballare con noi? ?? STASERA al via la 16ª edizione di #BallandoConLeStelle ?? Appuntamento alle 20:3… - Mus1c_ : Ma @Vito__Coppola è pazzesco. Già non vedo l'ora del suo jive con Arisa a @Ballando_Rai. Grazie @milly_carlucci… - Tv50special : @sticazzimelrose Quello sì, però il dato senza sovrapposizione di ballando sarà dopato visto che è andato per mezz'… -