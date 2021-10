Usa, l’ex presidente Bill Clinton è ricoverato in terapia intensiva in un ospedale di Los Angeles: “Ora sta bene. Non si tratta di Covid” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Bill Clinton martedì sera è stato ricoverato in un ospedale di Los Angeles. Lo ha fatto sapere su Twitter il portavoce Angel Ureña. l’ex presidente 75enne – riporta Cnn – al momento si trova in terapia intensiva, ma solo come garanzia di sicurezza e privacy: le sue condizioni infatti non sono gravi. Non si tratta, a quanto dicono i medici, né di Covid 19 né dei problemi cardiaci che lo affliggono da tempo. Sembra invece che abbia un’infezione alle vie urinarie, molto comune tra gli uomini anziani. I suoi medici personali, Alpesh Amin e Lisa Bardack, gli hanno “somministrato antibiotici e liquidi per via endovenosa” e ora l’ex leader democratico è sotto osservazione, ma in via di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021)martedì sera è statoin undi Los. Lo ha fatto sapere su Twitter il portavoce Angel Ureña.75enne – riporta Cnn – al momento si trova in, ma solo come garanzia di sicurezza e privacy: le sue condizioni infatti non sono gravi. Non si, a quanto dicono i medici, né di19 né dei problemi cardiaci che lo affliggono da tempo. Sembra invece che abbia un’infezione alle vie urinarie, molto comune tra gli uomini anziani. I suoi medici personali, Alpesh Amin e Lisa Bardack, gli hanno “somministrato antibiotici e liquidi per via endovenosa” e oraleader democratico è sotto osservazione, ma in via di ...

