Ultimo volo Alitalia | il video dell' annuncio e la commozione della hostess Laura Canto

(Di venerdì 15 ottobre 2021) "Signori e signori innanzitutto volevo ringraziavi per averci accompagnato durante questi 74 anni . Oggi è il nostroe di cuore grazie per aver volato sempre con noi e per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Alitalia dà l'addio ai cieli. L'ex compagnia di bandiera, dopo quasi 75 anni ad alta quota, si prepara all'atterr… - Tg3web : Addio Alitalia, da Cagliari a Roma l'ultimo volo di quella che è stata per settantaquattro anni la compagnia di ban… - Agenzia_Ansa : E' decollato alle 22.36, con mezz'ora di ritardo, il volo AZ 01586 Cagliari-Roma, l'ultimo della storia di Alitalia… - IlMici8 : RT @MundolivreRaf: Ieri ultimo volo Alitalia, ho letto tutti i tw possibili. Da cui ho dedotto che: Le persone che hanno volato molto prova… - De_Sand88 : RT @SkyTG24: Ultimo volo Alitalia, il discorso del comandante Andrea Gioia. VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimo volo

...sul cambiare e sistemare una serie di problemi che affliggono il popolare simulatore di. ... almeno per ora, con Asobo che aveva rilasciato l'update contenutistico lo scorso agosto con una ..."Signori e signori innanzitutto volevo ringraziavi per averci accompagnato durante questi 74 anni . Oggi è il nostroAlitalia e di cuore grazie per aver volato sempre con noi e per averci dato fiducia". Questo il commosso messaggio di saluto della hostess Laura Cant o che ha postato il video sulla sua ...Evans firma un tempo super nella PS1 del Rally di Spagna ed è il primo leader dell'evento. Il pilota più vicino a lui è Neuville, staccato di 5'1. Ogier a oltre 9'.Ha riportato ustioni ed escoriazioni varie un uomo di 29 anni di Corigliano – Rossano. Per cause in corso di accertamento, il 29enne è stato avvolto da una nube scaturita da un’esplosione mentre ieri ...