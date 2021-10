Tir di traverso | bloccata la viabilità in via Mattei Il corteo no green pass è partito dalla Fincantieri Caos traffico sulla Flaminia

Advertising

alessandrosv82 : RT @blaterizio: @imvalericcia @DMicol78 @Smartitina Ma certo. Figurati cun camionista che viene dalla Romania e per strada praticamente ci… - lavape77 : RT @blaterizio: @imvalericcia @DMicol78 @Smartitina Ma certo. Figurati cun camionista che viene dalla Romania e per strada praticamente ci… - blaterizio : @imvalericcia @DMicol78 @Smartitina Ma certo. Figurati cun camionista che viene dalla Romania e per strada praticam… - diegohp93 : @Matador1337 @theres52ways @inabedofsilence Sì ma si fa ed è giusto farlo. I picchetti con la gente incatenata ai c… - RossiFurio : @paolo_gibilisco Ma poi il problema è altro. Bastano 5 tir di traverso sulla TO-PC e il risultato è analogo. Blocch… -

Ultime Notizie dalla rete : Tir traverso

corriereadriatico.it

ANCONA - Protesta No Green Pass ad Ancona, nella zona portuale. I manifestanti hanno bloccato via Mattei con unmesso di. Il corteo di protesta era partito dai cancelli della Fincantieri . Ripercussioni sul traffico in via Flaminia dove la viabilità è nel caos. Il clima della protesta comunque non ...... all'apertura dei varchi, solo poche decine disono entrate per scaricare. Lo sciopero e il ... I camionisti hanno sistemato i mezzi di, la tensione è salita tanto da far arrivare ...ANCONA - Protesta No Green Pass ad Ancona, nella zona portuale. I manifestanti hanno bloccato via Mattei con un Tir messo di traverso. Il corteo di protesta era partito dai cancelli ...No Green Pass, la protesta nell'area portuale di Ancona. Il corteo ha bloccato la viabilità in via Mattei con un tir di traverso. In tilt il traffico sulla Flaminia ...