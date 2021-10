Riconoscimento facciale: il dibattito con il Garante della privacy alla Privacy Week (Di venerdì 15 ottobre 2021) https://youtu.be/S3f0D2Una 8 Riconoscimento facciale, biometria e sorveglianza digitale. Sono questi i temi al centro dell’incontro Riconoscimento facciale nei luoghi pubblici: il lato oscuro della tecnologia all’interno della Privacy Week, un evento di cinque giorni (11-15 ottobre) in scena a Milano per analizzare il futuro guardandolo attraverso il filtro della Privacy e dei diritti fondamentali. L’evento nasce dalla collaborazione tra Privacy Network, organizzazione no-profit che si occupa di Privacy e diritti digitali e Next Generation Currency, brand nel mondo bitcoin, crypto e identità digitale. ... Leggi su wired (Di venerdì 15 ottobre 2021) https://youtu.be/S3f0D2Una 8, biometria e sorveglianza digitale. Sono questi i temi al centro dell’incontronei luoghi pubblici: il lato oscurotecnologia all’interno, un evento di cinque giorni (11-15 ottobre) in scena a Milano per analizzare il futuro guardandolo attraverso il filtroe dei diritti fondamentali. L’evento nasce dcollaborazione traNetwork, organizzazione no-profit che si occupa die diritti digitali e Next Generation Currency, brand nel mondo bitcoin, crypto e identità digitale. ...

