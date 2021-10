Reddito di cittadinanza, duro scontro in Cdm. Giorgetti asfalta Patuanelli: è una beffa ai contribuenti (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Reddito di cittadinanza al centro di un nuovo scontro all’interno del governo. Dove, secondo quanto riferisce l’Adnkronos, il sussidio di Stato che decrementa la ricerca di un lavoro da parte di che ne usufruisce. Oltre che al centro di infiniti scandali venuti alla luce grazie al lavoro di Guardia di Finanza e forze dell’ordine in generale, che hanno indagato e scoperto negli anni un’infinità di illeciti, perpetrati a suon di documenti falsi e attestazioni fraudolente ascrivibili a italiani e stranieri di stanza nel Belpaese continua a rivelare i profili della truffa. Una beffa inflitta a contribuenti contro cui le forze di centrodestra hanno ingaggiato una battaglia col governo, il cui ultimo scontro si è registrato proprio oggi quando, nel Cdm, si è affrontata la questione del ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ildial centro di un nuovoall’interno del governo. Dove, secondo quanto riferisce l’Adnkronos, il sussidio di Stato che decrementa la ricerca di un lavoro da parte di che ne usufruisce. Oltre che al centro di infiniti scandali venuti alla luce grazie al lavoro di Guardia di Finanza e forze dell’ordine in generale, che hanno indagato e scoperto negli anni un’infinità di illeciti, perpetrati a suon di documenti falsi e attestazioni fraudolente ascrivibili a italiani e stranieri di stanza nel Belpaese continua a rivelare i profili della truffa. Unainflitta acontro cui le forze di centrodestra hanno ingaggiato una battaglia col governo, il cui ultimosi è registrato proprio oggi quando, nel Cdm, si è affrontata la questione del ...

