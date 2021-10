Rally Spagna | testa a testa nella prima giornata

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ildisi apre oggi con la, e lo show non manca. Thierry Neuville ed Elfyn Evans intrattengono il pubblico catalano con un bel, per laposizione assoluta. Il belga è fuori dai giochi iridati, mentre il gallesepuò ancora contendere il mondiale a Sebastien Ogier. Con 29 punti di distacco, Elfyn non è costretto a vincere, ma poco ci manca. Tutto il resto lo vediamo qui, in questo resoconto di: chi la spunta tra Evans e Neuville? Evans, reduce dal trionfo finlandese, parte a razzomattinata. In questaparte, si disputano ...

Advertising

CorriereQ : Rally di Spagna: Neuville, su Hyundai, è leader della prima giornata - Fabrizi68523162 : RT @Gazzetta_it: Rally di Spagna, Neuville su Hyundai è leader della prima giornata - MonteSan89 : RT @Italiaracing: Lotta serrata nel #RallyRACC di Spagna. A salire al comando delle operazioni, nella classifica assoluta del #WRC, è stato… - Italiaracing : Lotta serrata nel #RallyRACC di Spagna. A salire al comando delle operazioni, nella classifica assoluta del #WRC, è… - Gazzetta_it : Rally di Spagna, Neuville su Hyundai è leader della prima giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Rally Spagna

, la PS4 Si riparte dalla PS4 che ripete la Vilaplana da 20,00 km, e con Thierry Neuville che cerca di arginare l'avanzata in testa alla classifica di Elfyn Evans . Il belga ottiene il ...... mentre crescono ine in Francia, in discesa le utility, iniziando da Hera ( - 0,7%) e A2a ( - 0,4%). In rosso Poste ( - 0,6%). Tra i titoli a minore capitalizzazionedi Seri (+8,9%) e ...RallyRACC, l’apertura è per Thierry Neuville. Strano tipo. Quando va così forte sembra un altro. Dopo 1 giorno è duello Evans-Neuville, Ogier a guardare da vicino, il solito Sordo, Tanak fuori. Solo a ...(ANSA) – MILANO, 15 OTT – Ultima seduta di settimana all’insegna di un cauto ottimismo a Piazza Affari (+0,8%), in linea con le altre principali Borse europee e con l’andamento di Wall Street, dove le ...