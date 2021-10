Psg-Angers 2-1, Pochettino: “Il Var a volte è dalla nostra parte, capisco le lamentele degli avversari” (Di sabato 16 ottobre 2021) Al termine di Psg-Angers 2-1, l’allenatore dei parigini, Mauricio Pochettino, ha commentato il rigore assegnato col Var che ha regalato la vittoria soffertissima ai suoi al Parco dei Principi all’85’: “E’ molto difficile, non è facile, da qui, non è facile da vedere, non lo so, è il VAR. A volte è per noi, a volte è contro di noi, capisco che gli avversari possano lamentarsi, ma è così”. E sulla partita: “Abbiamo controllato il gioco. È una vittoria che mostra la forza del collettivo”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) Al termine di Psg-2-1, l’allenatore dei parigini, Mauricio, ha commentato il rigore assegnato col Var che ha regalato la vittoria soffertissima ai suoi al Parco dei Principi all’85’: “E’ molto difficile, non è facile, da qui, non è facile da vedere, non lo so, è il VAR. Aè per noi, aè contro di noi,che glipossano lamentarsi, ma è così”. E sulla partita: “Abbiamo controllato il gioco. È una vittoria che mostra la forza del collettivo”. SportFace.

