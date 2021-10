Pandemia: via libera UE ad aiuti di stato a sostegno imprese (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – La Commissione europea ha approvato oggi un regime di aiuti di 31,9 miliardi di euro dello stato italiano a sostegno delle imprese colpite dall’emergenza Covid e dal conseguente lockdown. Per Bruxelles la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno stato membro, in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Ue, oltre che con le condizioni stabilite nel Quadro temporaneo. Il regime, che sarà aperto a tutte le imprese non finanziarie, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal settore in cui operano, consiste in due misure: da una parte aiuti di importo limitato, e dall’altra un sostegno per i costi fissi non coperti sostenuti ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – La Commissione europea ha approvato oggi un regime didi 31,9 miliardi di euro delloitaliano adellecolpite dall’emergenza Covid e dal conseguente lockdown. Per Bruxelles la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di unomembro, in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Ue, oltre che con le condizioni stabilite nel Quadro temporaneo. Il regime, che sarà aperto a tutte lenon finanziarie, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal settore in cui operano, consiste in due misure: da una partedi importo limitato, e dall’altra unper i costi fissi non coperti sostenuti ...

