Ottava giornata di Serie A decisiva per squadre e tecnici. Saltano altre teste? (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tanti motivi per seguire l’Ottava giornata di Serie A. Lotta salvezza infuocata con Spezia-Salernitana, Cagliari-Sampdoria e Genoa-Sassuolo decisive Riparte la Serie A e sulla carta arrivano grandi firme. Non solo per lo Scudetto. L’Ottava giornata si preannuncia avvincente anche per la lotta salvezza. Diversi i match interessanti e che potrebbero regalare delle sorprese, anche degli esoneri, nonostante le prime smentite. Non sembrano essere salde le posizioni dei due tecnici delle genovesi, Roberto D’Aversa e Davide Ballardini: il primo scenderà in campo, con la sua Sampdoria, all’ora di pranzo, sfidando il Cagliari, attualmente ultimo in classifica; il secondo invece alle ore 15 affronterà il Sassuolo. Anche Dionisi – nonostante quello neroverde sia un club poco ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tanti motivi per seguire l’diA. Lotta salvezza infuocata con Spezia-Salernitana, Cagliari-Sampdoria e Genoa-Sassuolo decisive Riparte laA e sulla carta arrivano grandi firme. Non solo per lo Scudetto. L’si preannuncia avvincente anche per la lotta salvezza. Diversi i match interessanti e che potrebbero regalare delle sorprese, anche degli esoneri, nonostante le prime smentite. Non sembrano essere salde le posizioni dei duedelle genovesi, Roberto D’Aversa e Davide Ballardini: il primo scenderà in campo, con la sua Sampdoria, all’ora di pranzo, sfidando il Cagliari, attualmente ultimo in classifica; il secondo invece alle ore 15 affronterà il Sassuolo. Anche Dionisi – nonostante quello neroverde sia un club poco ...

Advertising

undoriano : Siamo solo all'ottava giornata e già non arrivo a 11 giocatori, sarà un lungo fantacalcio - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Ottava giornata, tra sabato 16 e lunedì 18 ottobre sette match in diretta su Sky e in streaming su NOW… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Ottava giornata, tra sabato 16 e lunedì 18 ottobre sette match in diretta su Sky e in streaming su NOW… - susydigennaro : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Ottava giornata, tra sabato 16 e lunedì 18 ottobre sette match in diretta su Sky e in streaming su NOW… - apetrazzuolo : PREMIER LEAGUE - Ottava giornata, tra sabato 16 e lunedì 18 ottobre sette match in diretta su Sky e in streaming su… -