Momenti di terrore in una scuola in Salento: 12enne armato di coltello minaccia di darsi fuoco in aula

Il drammatico episodio si è verificato mercoledì mattina

Giornata di terrore in una scuola salentina, dove un dodicenne armato di coltello ha minacciato di darsi fuoco e avrebbe potuto ferire i suoi compagni. Con sé aveva anche del diluente, ma per fortuna il tentativo di utilizzarlo non è andato a buon fine. Decisivo l'intervento di un'insegnante, che è riuscita a evitare il dramma. L'episodio si è verificato mercoledì 13 ottobre in un'aula di un'istituto di istruzione in provincia di Lecce all'inizio delle lezioni. Il ragazzino avrebbe tirato fuori dallo zaino un coltello da carne e poi ha estratto la bottiglietta col solvente versandoselo addosso e brandendo un accendino, ma è stato bloccato dalla sua professoressa e da altre persone.

