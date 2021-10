orizzontescuola : Martina Riva, assessore a Milano a 28 anni: “I miei riferimenti? I prof che ho avuto a scuola” - sportli26181512 : Ass. Sport Milan: 'Nuovo Stadio? Da Inter e Milan progetto ampio. Vogliamo stringere, ma ci sono divergenze interne… - sportli26181512 : Ass. Sport Milano sul nuovo stadio: 'Ora bisogna accelerare': Martina Riva, nuovo assessore a Turismo, Sport e Giov… - _intermagazine : Martina Riva, assessore sport Milano: “È tempo di accelerare sul nuovo stadio di Inter e Milan” - FMCROfficial : L'assessore allo Sport di Milano Martina Riva sul nuovo stadio: 'Ora bisogna accelerare. É un tema delicato ed era… -

Ultime Notizie dalla rete : Martina Riva

Corriere della Sera

Commenta per primo, La neo - nominata assessore a Tursmo, Sport e Giovani nel comune di Milano per la giunta Sala, ha concesso un'intervista a Il Giornale in cui ha fatto il punto sullo stato dei lavori ......Mandarino (Carignano) " Chiara Verteramo (Cus Torino) Ettore Bertolini (Cus Torino) "... In ambito maschile si registrano le defezioni di Federicoe del kenyano Birir Kipkorir: al suo posto ...Sono arrivate poco fa le parole dell’assessore allo Sport Martina Riva, che ha parlato anche del progetto che hanno in mente Milan e Inter. Tra gli argomenti anche il nuovo stadio ed il progetto di Mi ...PROGETTO AMPIO - 'Il progetto di Milan e Inter è più ampio e coinvolge il quartiere, prima di esprimere una posizione va fatta una riflessione generale, ma ribadisco la volontà di stringere' TEMPI - ' ...