Liverpool, Klopp: "Newcastle? E' come la Superlega per un solo club" (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Non sono affari miei, però mi aspettavo una dichiarazione ufficiale da Richard Masters (amministratore delegato della Premier League ndr), o di qualcun altro, perchè siamo tutti preoccupati per i diritti umani, questo è chiaro. Ma nulla è stato fatto, e questa è la situazione". Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp commenta così, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Watford, l'acquisizione del Newcastle da parte del 'Saudi Arabia's Public Investment Fund', un fondo legato alla famiglia reale saudita e in particolare al principe Mohammed bin Salman. "Cosa tutto questo potrà significare per il calcio? Un po' di mesi fa abbiamo avuto un problema con 12 club che hanno provato a creare una Superleague, ma alla fine non c'è stato un seguito – ha continuato – . Questo invece è un tentativo ...

