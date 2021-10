Lazio pronto a introdurre i valori antifascisti nello Statuto della Regione (Di venerdì 15 ottobre 2021) “I fatti di cronaca sono eloquenti. Da troppi anni tolleriamo episodi revisionisti e di violenza squadrista minimizzandone il potenziale sovversivo e antidemocratico. Le immagini dell’assalto alla sede della Cgil a Roma della scorsa settimana sono inaccettabili e richiedono una condanna unanime di tutte le forze sociali. Se ad essere sotto attacco è un luogo simbolo di partecipazione democratica, libertà e tutela dei diritti, esiste un problema per la collettività che non possiamo ignorare. Per affrontarlo il primo passo è ribadire saldamente che la resistenza antifascista è la radice culturale della nostra Repubblica, antidoto a ogni violenza repressiva e faro che – tramite il dettato costituzionale – deve guidare ogni azione pubblica e privata. Pertanto ritengo che la proposta di inserire i valori dell’antifascismo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 ottobre 2021) “I fatti di cronaca sono eloquenti. Da troppi anni tolleriamo episodi revisionisti e di violenza squadrista minimizzandone il potenziale sovversivo e antidemocratico. Le immagini dell’assalto alla sedeCgil a Romascorsa settimana sono inaccettabili e richiedono una condanna unanime di tutte le forze sociali. Se ad essere sotto attacco è un luogo simbolo di partecipazione democratica, libertà e tutela dei diritti, esiste un problema per la collettività che non possiamo ignorare. Per affrontarlo il primo passo è ribadire saldamente che la resistenza antifascista è la radice culturalenostra Repubblica, antidoto a ogni violenza repressiva e faro che – tramite il dettato costituzionale – deve guidare ogni azione pubblica e privata. Pertanto ritengo che la proposta di inserire idell’antifascismo ...

