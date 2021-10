Juve | doppietta di Kean e gol di Kulusevski in test con il Chieri

Leggi su footdata

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Si intensifica il lavoro della, in vista della ripresa della Serie A. A tre giorni dalla sfida di domenica sera contro la Roma, il gruppo si è allenato nel pomeriggio alla Continassa. In programma, oggi, una sgambata amichevole, a ranghi misti con i ragazzi di Under 19 e Under 23, insieme al, formazione dilettante che milita in Serie D. Per la cronaca, sette le reti messe a segno dai bianconeri: due di, altrettante di Soulé, e poi in gol, Compagnon e Aké. Domani, antivigilia di campionato, squadra attesa in campo al pomeriggio.