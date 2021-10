(Di venerdì 15 ottobre 2021) Sarebbe ora, invece di vacui proclami destinati a svanire quando la mobilitazioni si afflosciano e abbandonano le prime pagine dei giornali, che la data infame del 16del, quella di 78 anni fa, avenisse scolpita su pietra auna piazza, una via, un viale (fate voi) per ricordare con 78 anni di ritardo una delle pagine più atroci della storiana: il rastrellamento deldi, quando 1022 ebreini furono rapiti nelle loro case dai nazisti e costretti a salire su un convoglio che li avrebbe portati ad Auschwitz, e solo in 16 riuscirono a tornare a casa vivi. E’ una data che la città dinon ha elaborato come sarebbe stato necessario, una ferita che si squarciata ma non è stata mai ...

Advertising

_Carabinieri_ : Roma, #7ottobre 1943: oltre 2000 #Carabinieri vengono catturati e deportati dai nazisti, che temevano l'opposizione… - HuffPostItalia : Il Ghetto di Roma e l'importanza di intestare una strada al 16 ottobre 1943 - PierluigiBattis : Il Ghetto di Roma e l'importanza di intestare una strada al 16 ottobre 1943 - radionowher : RT @fmonaldi65: I patetici tentativi di scuse degli #aMichetti_dei_fascisti ci fanno rabbrividire come chi si asterrà al ballottaggio Agc… - fmonaldi65 : I patetici tentativi di scuse degli #aMichetti_dei_fascisti ci fanno rabbrividire come chi si asterrà al ballottagg… -

Ultime Notizie dalla rete : Ghetto Roma

ilmessaggero.it

...una delegazione di parlamentari di Fratelli d'Italia parteciperà alla deposizione della corona di fiori in ricordo delle vittime del rastrellamento nazifascista del 16 ottobre 1943 deldi,......una delegazione di parlamentari di Fratelli d'Italia parteciperà alla deposizione della corona di fiori in ricordo delle vittime del rastrellamento nazifascista del 16 ottobre 1943 deldiIo, in ogni caso, ho già dato disposizioni: domani mattina, durante la trasmissione, Mimmo Politanò spiegherà le sue ragioni»: è la replica di Furio Focolari, direttore responsabile di Radio Radio. No ...A creare scalpore, nella comunità ebraica e non solo, una serie di affermazioni, come per esempio l’incipit del monologo del conduttore. Già in passato l’emittente e il candidato sindaco di Roma del c ...