Green Pass, primo poliziotto sospeso (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sicuramete ha battuto ogni record. A Verona c'è il primo poliziotto assente ingiustificato per non possesso del Green Pass, il cui obbligo è entrato in vigore oggi. L'agente è stato oggetto di un verbale di contestazione per assenza ingiustificata, poco dopo la mezzanotte, motivo per il quale è stato allontanato dal posto di lavoro e non riceverà remunerazione per la giornata lavorativa che lo vede, come da normativa, assente in giustificato. L'articolo proviene da Forze Armate News.

