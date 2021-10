Gf Vip 6, la festa notturna degenera: Giucas e Soleil lo hanno fatto davvero (Di venerdì 15 ottobre 2021) La festa notturna nella Casa di Cinecittà del Grande Fratello Vip 6 degenera grazie ad un gioco con i palloncini ad elio. Ecco cosa hanno combinato Giucas Casella e Soleil Sorge E’ venerdì, è giorno di live al Grande Fratello Vip ma è anche e soprattutto il giorno delle eliminazioni. Oggi in ballo al televoto ci sono Amedeo Goria, Raffaella Fico e Davide Silvestri. Secondo i sondaggi in possesso della nostra redazione il modello milanese è il favorito numero uno per abbandonare il reality show ma, non per questo, si da per vinto o cala di umore. —>>> Leggi anche Gf Vip 6, scherzo crudele per Giucas Casella: ecco cosa è successo La riprova l’abbiamo avuta nella notte a cavallo tra giovedì 14 e venerdì 15 quando nella Casa di Cinecittà si è ... Leggi su ck12 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Lanella Casa di Cinecittà del Grande Fratello Vip 6grazie ad un gioco con i palloncini ad elio. Ecco cosacombinatoCasella eSorge E’ venerdì, è giorno di live al Grande Fratello Vip ma è anche e soprattutto il giorno delle eliminazioni. Oggi in ballo al televoto ci sono Amedeo Goria, Raffaella Fico e Davide Silvestri. Secondo i sondaggi in possesso della nostra redazione il modello milanese è il favorito numero uno per abbandonare il reality show ma, non per questo, si da per vinto o cala di umore. —>>> Leggi anche Gf Vip 6, scherzo crudele perCasella: ecco cosa è successo La riprova l’abbiamo avuta nella notte a cavallo tra giovedì 14 e venerdì 15 quando nella Casa di Cinecittà si è ...

LaRegni : RT @Graziel58082039: @Corriere Caro Blasco l'odio è fomentato dai tanti VIP come te che scrivono e vanno in TV. Vip tontoloni e solo preocc… - skeletrikhotma1 : RT @Graziel58082039: @Corriere Caro Blasco l'odio è fomentato dai tanti VIP come te che scrivono e vanno in TV. Vip tontoloni e solo preocc… - MaurizioTorchi2 : RT @Graziel58082039: @Corriere Caro Blasco l'odio è fomentato dai tanti VIP come te che scrivono e vanno in TV. Vip tontoloni e solo preocc… - Graziel58082039 : @Corriere Caro Blasco l'odio è fomentato dai tanti VIP come te che scrivono e vanno in TV. Vip tontoloni e solo pre… - Heidy_VIP_ : @michelestagnaro Vedi che le ha detto tutto dopo la festa per Manila -