Genoa | il saluto di Marroccu | «Un orgoglio aver lavorato per questo club»

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Francescoha lasciato ufficialmente il. Ildell’ex ds a tutto l’ambiente rossoblu con un messaggio Con un lungo messaggio tramite il Secolo XIX, Francescoha salutato il. LE PAROLE – «Ringrazio ilnelle persone che lo hanno composto nei due anni in cui sono stato direttore sportivo: mi riferisco agli allenatori che si sono avvicendati, ai calciatori, ai dirigenti, e soprattutto al presidente, la verità è che io sarò l’ultimo direttore sportivo dell’era Preziosi ale quindi devo ringraziare il presidente permi dato questa di chance di lavorare con ilpiù antico d’Italia e mi sembrava doveroso uscire di scena lui uscire con lui. Auguro alla nuova proprietà i migliori ...

Ultime Notizie dalla rete : Genoa saluto

Calcio News 24

