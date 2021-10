Gazzetta: Napoli-Torino, venduti 30mila biglietti, i gruppi organizzati tornano in curva (Di venerdì 15 ottobre 2021) Per Napoli-Torino sono stati venduti già quasi 30mila biglietti, scrive la Gazzetta dello Sport e allo stadio, domenica, probabilmente torneranno i gruppi organizzati. “e soprattutto si riempiranno quasi al completo le curve, col probabile ritorno dei gruppi organizzati”. L’entusiasmo intorno al Napoli di Spalletti cresce, ma a giocare un ruolo nel grande afflusso di pubblico, per a rosea, è anche l’avversario che la squadra si troverà di fronte. “E forse il maggiore afflusso al Maradona, col sicuro record stagionale di presenze, diventa anche una sorta di seduta liberatoria sul lettino dell’analista per il tifoso del Napoli. Già perché a guidare l’avversario, il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 ottobre 2021) Persono statigià quasi, scrive ladello Sport e allo stadio, domenica, probabilmente torneranno i. “e soprattutto si riempiranno quasi al completo le curve, col probabile ritorno dei”. L’entusiasmo intorno aldi Spalletti cresce, ma a giocare un ruolo nel grande afflusso di pubblico, per a rosea, è anche l’avversario che la squadra si troverà di fronte. “E forse il maggiore afflusso al Maradona, col sicuro record stagionale di presenze, diventa anche una sorta di seduta liberatoria sul lettino dell’analista per il tifoso del. Già perché a guidare l’avversario, il ...

