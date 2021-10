Driessen: “Onana? Le voci sull’Inter sono molto insistenti” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il giornalista olandese Valentijn Driessen parla del futuro di Onana Ospite del programma Veronica Inside, il giornalista olandese Valentijn Driessen ha avuto modo di parlare anche del futuro di Onana il cui contratto con l’Ajax scadrà a giugno e le voci su un suo trasferimento all’Inter sono molto forti. Questa l’opinione del giornalista. “Le mie informazioni sono che ha effettivamente firmato con un altro club, a partire dal 1 luglio. Non sapevo in quale club, ma sicuramente sarà l’Inter, perché quelle voci sono molto forti”. Il giornalista parla poi del presente del giocatore che sta per tornare in campo dopo una lunga squalifica. “È del tutto normale che quel ragazzo faccia il portiere, ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il giornalista olandese Valentijnparla del futuro diOspite del programma Veronica Inside, il giornalista olandese Valentijnha avuto modo di parlare anche del futuro diil cui contratto con l’Ajax scadrà a giugno e lesu un suo trasferimento all’Interforti. Questa l’opinione del giornalista. “Le mie informazioniche ha effettivamente firmato con un altro club, a partire dal 1 luglio. Non sapevo in quale club, ma sicuramente sarà l’Inter, perché quelleforti”. Il giornalista parla poi del presente del giocatore che sta per tornare in campo dopo una lunga squalifica. “È del tutto normale che quel ragazzo faccia il portiere, ...

