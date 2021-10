Draghi rimanda a lunedì la legge di Bilancio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un weekend per meditare, per limare dati e proiezioni. Due giorni in più. Quarantott'ore di proroga ottenute da Bruxelles per definire gli ultimi dettagli. "Il Documento programmatico di Bilancio lo affronteremo lunedì", ha annunciato ieri Mario Draghi, aprendo la cabina di regia coi capidelegazione, che a quel punto si sono concentrati solo sul decreto fiscale. E così l'analisi della legge di Bilancio slitta, e con essa l'annuncio di come verranno spesi i 20 miliardi che il governo vuole stanziare, al di là delle risorse ordinarie, per il 2022. Una scelta, quella del rinvio, motivata da ragioni tecniche: così ha spiegato il ministro Daniele Franco ieri ai colleghi dell'esecutivo convocati a Palazzo Chigi. "Sono in corso le ultime verifiche da parte dei tecnici del Mef", ha detto, senza concedere molto ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un weekend per meditare, per limare dati e proiezioni. Due giorni in più. Quarantott'ore di proroga ottenute da Bruxelles per definire gli ultimi dettagli. "Il Documento programmatico dilo affronteremo", ha annunciato ieri Mario, aprendo la cabina di regia coi capidelegazione, che a quel punto si sono concentrati solo sul decreto fiscale. E così l'analisi delladislitta, e con essa l'annuncio di come verranno spesi i 20 miliardi che il governo vuole stanziare, al di là delle risorse ordinarie, per il 2022. Una scelta, quella del rinvio, motivata da ragioni tecniche: così ha spiegato il ministro Daniele Franco ieri ai colleghi dell'esecutivo convocati a Palazzo Chigi. "Sono in corso le ultime verifiche da parte dei tecnici del Mef", ha detto, senza concedere molto ...

