Da Udine a Trieste iniziano le proteste contro il green pass (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Una scuola più regionale in Fvg, verso l'intesa con il ministero Tampone, quanto mi costi: il prezzo da pagare in Fvg per chi non ha il green pass e ... Leggi su friulioggi (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Una scuola più regionale in Fvg, verso l'intesa con il ministero Tampone, quanto mi costi: il prezzo da pagare in Fvg per chi non ha ile ...

Advertising

iMagazineTwit : Una 37enne all'ottavo mese si è sentita male in casa. Il coordinamento tra SORES e le tre équipe del 118, del… - Udine_news_ : Blocco Porto di Trieste, già migliaia in Molo VII - - misercatulle1 : @RolfHind Trento. Udine. Trieste. - FrancescoR345 : @AndTheBad No ma è proprio una questione territoriale, fra udine e trieste c'è un abisso. Sono quelli di udine (i f… - Telefriuli1 : ???????????? ???? ?????????? ???????? ??????, ?????????? ?????????????? ???? ?????????? ?? ?????????????????? -