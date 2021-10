Conte a Salvini - Meloni, giù le mani da reddito cittadinanza (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Giù le mani dal reddito di cittadinanza". Così il leader M5s Giuseppe Conte in un post dove invita "Salvini e Meloni, così come quelli che la pensano come loro al Governo, a fare lo stesso. E a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Giù ledaldi". Così il leader M5s Giuseppein un post dove invita ", così come quelli che la pensano come loro al Governo, a fare lo stesso. E a ...

Ultime Notizie dalla rete : Conte Salvini Conte a Salvini - Meloni, giù le mani da reddito cittadinanza "Giù le mani dal Reddito di cittadinanza". Così il leader M5s Giuseppe Conte in un post dove invita "Salvini e Meloni, così come quelli che la pensano come loro al Governo, a fare lo stesso. E a smetterla di assaltare uno strumento di civiltà. Noi non lo permetteremo". .

